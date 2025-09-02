В Волгограде директор строительной фирмы пойдет под суд за сокрытие 12 млн

В Волгограде суд рассмотрит в отношении директора коммерческой строительной организации уголовное дело о сокрытии денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, организация фигуранта задолжала государству по налогам и обязательным платежам по состоянию на 7 августа 2023 года более 3,5 млн руб. В декабре того же года задолженность составила уже свыше 12 млн руб.

Налоговые органы приняли меры принудительного взыскания, включая приостановку операций по расчетным счетам фирмы. Несмотря на это, фигурант организовал перечисление поступающих платежей не на счета организации-должника, а на счета другой подконтрольной ему фирмы. Далее он распорядился деньгами по своему усмотрению. Таким образом он сокрыл от взыскания более 12 млн руб.

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов