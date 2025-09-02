Мероприятие для застройщиков в формате двухдневного открытого диалога с государством, банками и первыми лицами рынка гостиничной недвижимости

DSS Consulting при поддержке Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), Туризм.РФ, Издательского дома «Коммерсантъ», Arendator Awards, а также отраслевых министерств и ведущих банков с 11 по 13 сентября 2025 года проведет в МВЦ «МинводыЭКСПО» федеральный туристический форум ВНУТРИ.РФ.

ВНУТРИ.РФ станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов развития гостиничной инфраструктуры, установления диалога с бизнес-сообществом, привлечения инвестиций в туристическую отрасль и выработки эффективных решений для комплексного развития территорий.

+ 250 участников — представителей федеральных и региональных органов власти, девелоперских компаний, международных отельных операторов, финансовых институтов и пр.

+ 50 спикеров из 15 регионов РФ — только первые лица, лидеры индустрии и лучшие эксперты в своей области.

+100 докладов — реальные полезные кейсы, с которыми сталкиваются девелоперы и гостиничные операторы в процессе реализации и управления проектами.

В рамках деловой программы запланированы панельные дискуссии, стратегические сессии и презентации лучших практик, направленные на повышение качества и доступности туристической инфраструктуры в России.

Темы для обсуждения:

Подход к проектированию, строительству гостиничных проектов, а также управлению ими.

Финансовые модели и инструменты для реализации гостиничных форматов.

Операционные вопросы: бесшовный сервис.

Четкие инструкции и работающие инструменты, как сделать продукт эффективным и высокомаржинальным, отвечающим рынку и текущему законодательству.

Подробная информация о программе и регистрация доступны на официальном сайте: www.внутри.рф

https://внутри.рф/