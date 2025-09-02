Педиатр минздрава Удмуртии назвала распространенные среди подростков заболевания

Самыми распространенными заболеваниями среди подростков в Удмуртии являются болезни органов зрения, эндокринной и нервной систем. Большая часть проблем со здоровьем у подростком связаны с неправильным образом жизни и питанием. Об этом рассказала главный внештатный педиатр регионального минздрава Наталья Ермолаева. «85% несовершеннолетних в Удмуртии имеют первую и вторую группу здоровья, то есть они полностью здоровы или имеют какие-то отдельные заболевания»,— добавила она.

В регионе проживает более 300 тыс. несовершеннолетних. Они ежегодно проходят профилактические осмотры у педиатров и узких специалистов в поликлиниках, детсадах или школах. С начала года здоровье было проверено у 200 тыс. детей. Еще 88 тыс. несовершеннолетних пройдут осмотры до конца года.