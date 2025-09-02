Две пассажирки погибли в ДТП на Восточном обходе Краснодара

В результате аварии на Восточном обходе Краснодара погибли две пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Авария произошла около 04:00 мск. Водитель автомобиля марки Kia двигался по автодороге М-4 «Дон» со стороны поселка Лорис в направлении Краснодара. Он не выдержал безопасного бокового интервала и врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом, который остановился на обочине проезжей части.

Две пассажирки легкового автомобиля скончались на месте. Водитель доставлен в больницу с различными травмами. Полиция проводит проверку.

Алина Зорина