Посещаемость кинотеатров Кубани по итогам лета снизилась на 28%

За летний период 2025 года посещаемость кинотеатров Краснодарского края снизилась на 28%, до 638 тыс. зрителей. Летом прошлого года кинотеатры посетили 886 тыс. человек. Информация об этом следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Сборы кинотеатров Краснодара за три месяца составили 261 млн руб. Это на 19% меньше, чем в летний период 2024 года.

Пиковым месяцем стал июнь, когда фильмы посмотрели 270 тыс. человек. Сборы достигли 110 млн руб. Наименее популярный месяц — август (65 млн руб., 155 тыс. зрителей).

Летом среди жителей Краснодарского края самым популярным фильмом стала кинокартина «На деревню дедушке», собравшая за три месяца 45,6 млн руб. Ее посмотрели 113 тыс. человек.

Вторым по популярности фильмом в летний период на Кубани стал боевик «Балерина», собравший за три месяца проката 25,5 млн руб. Кинокартину посмотрели 52,7 тыс. зрителей.

Алина Зорина