Патрушев: НАТО намерено использовать флот Японии для сражений по всему миру

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Япония только декларирует пацифистский настрой, но имеет иные планы. По его словам, страна активно развивает свой военно-морской флот.

Японские эсминцы-вертолетоносцы, официально предназначенные для противолодочной обороны, по сути являются полноценными авианосцами, заявил господин Патрушев в интервью aif.ru. Он добавил, что такие корабли могут нести новейшие американские истребители F-35.

Помощник президента полагает, что НАТО планирует использовать японский флот для ведения боевых действий в различных регионах мира. Также он считает, что Япония готовит новые территориальные претензии к России.