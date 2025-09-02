В Ульяновской области экс-директор лицея оштрафована за присвоение компенсаций

В Вешкаймском районе Ульяновской области бывший директор лицея осуждена за присвоение средств. Суд вынес ей приговор по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемая незаконно начисляла себе надбавки и компенсации и присвоила свыше 450 тыс. руб. На этапе следствия она возместила ущерб.

Суд оштрафовал экс-руководителя лицея на 150 тыс. руб. Также ей запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение полутора лет.

Георгий Портнов