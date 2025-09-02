В бархатный сезон бронирование отелей в Ейске выросло на 17%

Бронирование отелей в Ейске в преддверии бархатного сезона выросло на 17% по сравнению с прошлым годом, сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования «Островок». В Кучугурах и Таганроге рост составил около 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Средняя стоимость ночи в Ейске достигла 5,4 тыс. руб., при этом туристы в среднем бронируют размещение на шесть ночей. В Таганроге цена составляет 4,65 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки не превышает двух ночей. На третьем месте по популярности оказалась станица Голубицкая — здесь бронируют размещение на пять ночей по цене 4,4 тыс. руб. В станице Должанской стоимость достигает 5 тыс. руб., средняя продолжительность также пять ночей. Пятерку лидеров замыкают Кучугуры, где стоимость составила 3,75 тыс. руб., а средняя продолжительность отдыха — пять ночей.

По данным аналитиков, совокупный спрос на курорты Азовского моря этим летом остался на уровне прошлого года.

Вячеслав Рыжков