В Самаре глава ООО «Тойз Рус» попал под уголовное преследование

В Самаре после прокурорской проверки ООО «Тойз Рус» на предмет исполнения требований трудового законодательства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации». Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Кировского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что с марта 2024 года по июнь 2025 года руководитель организации не выплачивал двум работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму 2,5 млн руб.

«Расследование уголовного дела, а также вопрос погашения задолженности по заработной плате взят прокуратурой района на контроль»,— заверили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев