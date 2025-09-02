В Бузулукском районе Оренбуржья расследуют обстоятельства ДТП с двумя погибшими

Правоохранители Бузулука расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло вблизи села Тупиковка. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Chery двигался со стороны Самары в направлении Оренбурга. Он выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». В результате маневра произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении.

Водитель и пассажир автомобиля Chery от полученных травм скончались на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Руфия Кутляева