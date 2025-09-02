Новороссийск стал лидером по росту туристического спроса летом 2025 года

Новороссийск возглавил список самых популярных курортов России в летний сезон 2025 года. Прирост числа туристов в городе достиг 40%, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Росту турпотока На втором месте по приросту турпотока (37%) — курорты Азовского моря (Ейский и Темрюкский районы), привлекшие гостей более низкими ценами. Значительный рост показал Крым (+32%), особенно направления для семейного отдыха с песчаными пляжами.

В тренде также активный отдых: Дагестан (море и горы), Архыз (мягкий климат), Мурманская область (наблюдение за китами) и Дальний Восток. Среди городов Золотого кольца лидируют Ярославль и Суздаль с гастрофестивалями.