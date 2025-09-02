Газета «Коммерсантъ» 02.09.2025, 06:30 Спортивные магазины в городах-миллионниках Выйти из полноэкранного режима Город Количество магазинов (шт.) Изменение за год (%) Москва 437 –11,5 Санкт-Петербург 196 –6,2 Екатеринбург 80 2,6 Новосибирск 53 –19,7 Нижний Новгород 52 4 Казань 46 7 Краснодар 44 –2,2 Челябинск 42 –10,6 Ростов-на-Дону 42 –14,3 Пермь 39 –4,9 Омск 38 –17,4 Уфа 35 –7,9 Красноярск 33 –8,3 Самара 31 –18,4 Воронеж 23 –37,8 Волгоград 20 –4,8 Россия в целом 3892 –6 Открыть в новом окне Данные на 1 августа 2025 года. Источник: «Яндекс Карты».