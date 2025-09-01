Суд отклонил заявление о погашении долгов челябинского фонда «Соцгород»

Арбитражный суд Челябинской области отклонил заявление Владимира Синицына о намерении погасить долги местного фонда-банкрота «Соцгород», основанного бывшим депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Владимир Синицын в апреле подал заявление в рамках дела о банкротстве «Соцгорода» и сообщил, что намерен выплатить 81,7 тыс. руб. межрайонной ИФНС России № 32 по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года челябинский общественный фонд «Соцгород» был признан банкротом. Заявление о несостоятельности подала сама организация из-за долга перед министерством имущества региона в размере 11,3 млн руб. В отношении фонда была введена процедура наблюдения. Впоследствии минимущество предъявило требования еще на 10,3 млн руб. Среди кредиторов также межрайонная ИФНС России №32 по Челябинской области, предъявившая задолженность в размере 81,7 тыс. руб.