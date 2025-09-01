Прокуратура контролирует дело об отравлении детей хлором в анапском отеле

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль проверку инцидента с массовым отравлением в Анапе. Семеро детей, госпитализированных после купания в бассейне отеля, были выписаны в конце прошлой недели, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В СМИ ранее появились сообщения о том, что семерых детей в Анапе госпитализировали после отравления хлором в бассейне одной из гостиниц. По данным прокуратуры, детей выписали в минувшую пятницу, 29 августа.

Как пишут СМИ со слов туристов, во время купания в бассейне они почувствовали резкий запах, похожий на аммиак. Позднее у отдыхающих, находившихся в воде, якобы появились признаки отравления: кашель, тошнота, рвота и слабость.