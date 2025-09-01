В Ростове в Суворовском открыли новую школу на 1,6 тысяч учеников

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону открыли новую школу на 1,6 тыс. учеников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. На ее оснащение было выделено 400 млн руб.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Кроме школы №74 с архитектурно-художественным профилем в Суворовском начал работать новый корпус школы №32 с углубленным изучением математики, физики, информатики. Таким образом в одном из самых густонаселенных микрорайонов донской столицы решается проблема дефицита мест в школах и второй смены.

Всего в начале учебного года в регионе открылись 11 новых школ. Во всех учебных учреждениях региона к занятиям приступили 465 тыс. школьников, из них — 42 тыс. первоклассников.

Наталья Белоштейн