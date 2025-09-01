В Тольятти никто не захотел ремонтировать фасад стадиона «Торпедо»

В Тольятти признаны несостоявшимися торги на выполнение работ по текущему ремонту фасада большой арены стадиона «Торпедо». Это следует из информации, размещенной 1 сентября в системе «Контур Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городская администрация намеревалась провести ремонт в рамках приведения в нормативное состояние зданий и территорий МБУ, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта для международного форума «Россия — спортивная держава». Начальная цена контракта составляла 3 199 991 руб.

Подрядчику предлагалось выполнить работы за 22 дня. Однако на торги никто не заявился, в связи с чем их признали несостоявшимися.

Алексей Алексеев