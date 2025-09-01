На Кубани число высокопроизводительных рабочих мест выросло почти на 8%

В Краснодарском крае в 2024 году на 1 тыс. рабочих мест приходилось 258 высокопроизводительных, что на 7,9% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занял 70-е место среди субъектов РФ, сообщает «РИА Новости».

По данным аналитиков, наибольшая доля таких рабочих мест на Кубани сосредоточена в сфере оптовой и розничной торговли — 14%. В целом по стране лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Замыкают список Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

К высокопроизводительным относят все замещенные рабочие места на предприятиях, где среднемесячная заработная плата сотрудников равна или превышает установленный критерий.

В России в целом количество таких мест в 2024 году увеличилось на 8% и составило 350 на 1 тыс. занятых. Наибольшее число рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности — 6,2 млн, или 24% от их общей численности.

Ранее Минтруд Кубани назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году. По состоянию на 1 августа 2025 года наибольший средний доход по вакансиям в Краснодарском крае зафиксирован в строительстве — 97,7 тыс. руб.

Анна Гречко