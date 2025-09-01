В Ростовской области в 85 пожарах спасли трех человек

За минувшую неделю в Ростовской области спасатели потушили 85 пожара, в них спасли трех человек, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели ликвидировали 131 возгорание сухой растительности на общей площади 4,7 га. За минувшую неделю произошло три лесных пожара. Кроме того, сотрудников ведомства 32 раза привлекали к ликвидации последствий ДТП. Спасти удалось 16 человек.

На водных объектах зафиксировали одно происшествие. погиб

Мария Хоперская