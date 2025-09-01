В Троицке рядом с электромеханическим заводом произошел пожар

В Троицке рядом с территорией электромеханического завода произошел пожар. Из-за неисправной электропроводки загорелось одноэтажное административное здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пожар случился ночью 1 сентября. Огонь распространился на площади 300 кв. м. Предварительной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки на чердаке. Огонь смогли потушить 18 специалистов и четыре единицы техники МЧС РФ. Возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет.