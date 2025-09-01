В море у берегов Новороссийска 1 сентября дважды проведут учения

1 сентября в акватории Новороссийского морского порта пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. По информации администрации города, маневры запланированы на два временных интервала — с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках тренировки будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

На время стрельб вводятся ограничения на плавание любых маломерных и прогулочных судов, спортивных парусных средств, надувных лодок и оборудования для занятий водными видами спорта, включая гидроциклы и сапборды. Также запрещены водолазные работы и подводные спуски, в том числе с берега.

Вячеслав Рыжков