В море у берегов Новороссийска 1 сентября дважды проведут учения
1 сентября в акватории Новороссийского морского порта пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. По информации администрации города, маневры запланированы на два временных интервала — с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В рамках тренировки будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
На время стрельб вводятся ограничения на плавание любых маломерных и прогулочных судов, спортивных парусных средств, надувных лодок и оборудования для занятий водными видами спорта, включая гидроциклы и сапборды. Также запрещены водолазные работы и подводные спуски, в том числе с берега.