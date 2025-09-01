Прокуратура защитила права жертвы телефонных мошенников из Саратовской области

Прокуратура Перелюбского района Саратовской области в суде защитила права пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, в производстве следователей находится уголовное дело о хищении денег у 65-летней жительницы Саратовской области. В июне прошлого года с ней связался по телефону неизвестный, который сказал, что ее расчетные счета заблокированы. Он убедил пенсионерку, чтобы она перечислила сбережения на «безопасный» счет.

Специалисты установили личность владельца счета. Прокуратура попросила Сосновский районный суд Челябинской области взыскать в пользу пенсионерки неосновательное обогащение в размере более 880 тыс. руб. Требование удовлетворено, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов