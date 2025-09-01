В Ростовской области объем продаж обезболивающих вырос почти на 14%

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области объем продаж обезболивающих препаратов в денежном выражении составил 776,9 млн руб., что на 13,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила «Деловой газете. Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

По данным аналитиков, в прошлом году в регионе анальгетиков было продано на 683,2 млн руб.

При этом специалисты отметили снижение на 1% продаж обезболивающих в упаковках, до 3,6 млн штук.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что жители Ростовской области в 2,5 раза чаще стали покупать дженерики от диабета в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 143,8 млн до 507,1 млн руб. Самый большой рост показали препараты «Семавик» (+590%) и «Квинсента» (+329%). В 3,5 раза выросли продажи «Вилдаглиптина».

Наталья Белоштейн