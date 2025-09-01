Главе СКР доложат по уголовному делу о надругательстве над ребенком в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий иностранного гражданина в отношении малолетнего в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют по данному факту уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

По данным пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, вечером 27 августа этого года жительница Советского района Волгограда обратилась в полицию с заявлением. Как выяснилось, в тот день к ее сыну, находившемуся вместе с родителями в одном из дворов Советского района, подбежал неизвестный мужчина, который совершил в отношении него противоправные действия против половой неприкосновенности. Отец ребенка попытался задержать нападавшего, но тот скрылся.

Через некоторое время правоохранительные органы задержали совершившего преступление. Им оказался иностранный гражданин, приехавший в Волгоград в июне этого года. Следствие ходатайствует об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов