На Дону первая неделя сентября будет теплой и безоблачной

Первая неделя сентября в Ростовской области будет теплой и безоблачной. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня, 1 сентября, ожидается жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +33°. К концу недели воздух начнет охлаждаться и в воскресенье достигнет +26°. Во вторник, 2 сентября ожидается небольшой дождь, в остальные дни осадков не предвидится.

Порывы ветра всю неделю будут достигать 2-3 метров в секунду.

Мария Хоперская