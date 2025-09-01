На Дону первая неделя сентября будет теплой и безоблачной
Первая неделя сентября в Ростовской области будет теплой и безоблачной. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сегодня, 1 сентября, ожидается жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +33°. К концу недели воздух начнет охлаждаться и в воскресенье достигнет +26°. Во вторник, 2 сентября ожидается небольшой дождь, в остальные дни осадков не предвидится.
Порывы ветра всю неделю будут достигать 2-3 метров в секунду.