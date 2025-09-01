Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону первая неделя сентября будет теплой и безоблачной

Первая неделя сентября в Ростовской области будет теплой и безоблачной. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня, 1 сентября, ожидается жаркая погода — столбики термометров поднимутся до +33°. К концу недели воздух начнет охлаждаться и в воскресенье достигнет +26°. Во вторник, 2 сентября ожидается небольшой дождь, в остальные дни осадков не предвидится.

Порывы ветра всю неделю будут достигать 2-3 метров в секунду.

Мария Хоперская

Новости компаний Все