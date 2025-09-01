Губернатор поручил главе Базарно-Карабулакского района определить точки роста

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе встречи с новым главой Базарно-Карабулакского района Артемом Курочкиным обсудил планы по развитию муниципалитета. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Господин Бусаргин назвал одной из главных задач Артема Курочкина продолжение развития Базарно-Карабулакского района. Этому, как отметил губернатор, поможет участие в нацпроектах и прочих федеральных программах, инициированных президентом Владимиром Путиным.

Глава Саратовской области подчеркнул, что у Базарно-Карабулакского района имеется очень большой потенциал для развития. «Необходимо лично встретиться с людьми в каждом населенном пункте и узнать, что их волнует, а после определить точки роста»,— сказал Роман Бусаргин.

Напомним, о назначении Артема Курочкина главой Базарно-Карабулакского района стало известно 25 августа. Его избрали в ходе заседания Собрания муниципального района единогласным решением.

Павел Фролов