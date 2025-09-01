В районе села Кожевино Саратовской области в ДТП погиб водитель

В Петровском районе Саратовской области в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 19:38 накануне, 31 августа, близ села Кожевино. Там водитель автомобиля «Нива Шевроле» 1961 года рождения съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии погиб водитель этого транспортного средства. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов