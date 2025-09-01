В Кропоткине потушили пожар на подстанции, вызванный падением обломков БПЛА
В промышленной зоне Кропоткина потушен пожар на трансформаторной подстанции, вызванный падением обломков беспилотника, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пожар охватил площадь 80 кв. м.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
В поселке Ильском Северского района Кубани в результате падения обломков дрона в двух домах выбило окна. В одном из домов также поврежден забор. Еще на одном адресе из-за падения частей беспилотника загорелась трава. В результате происшествий никто не пострадал.