Ночью над Черным и Азовским морям сбили 23 БПЛА, два — над Кубанью
С полуночи до пяти утра по московскому времени системы ПВО России уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Из них 16 были сбиты над Черным морем, 12 — в Белгородской области, 7 — над Азовским морем. В Саратовской области уничтожили 4 беспилотника, в Самарской и Оренбургской областях — по 3, в Республике Татарстан — также 3, и в Краснодарском крае — 2.