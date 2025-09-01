Экспорт Южной Кореи в августе увеличился на 1,3% на фоне роста спроса на чипы

Несмотря на влияние тарифной политики США объем экспорта Южной Кореи в августе вырос к тому же месяцу прошлого года на 1,3% и составил $58,4 млрд, сообщило агентство Рёнхап 1 сентября со ссылкой на опубликованные Министерством торговли, промышленности и энергетики данные. Рост экспорта отмечается третий месяц подряд.

Как сообщается, в отчетный период рекордного уровня в $15,1 млрд достиг объем экспорта полупроводников — с ростом на 27,1% к августу 2024 года. Вывоз автомобилей увеличился на 8,6%, морских судов — на 11,8% (до $3,14 млрд), сельскохозяйственной и рыбной продукции — на 3,2% (до $0,96 млрд). Поставки косметики выросли на 5,1% (до $0,87 млрд). Экспорт электронных устройств поднялся на 5,6% (до $1,29 млрд), что является самым высоким августовским показателем за всю историю.

В разбивке по странам назначения экспорт в США сократился на 12% в годовом исчислении до $8,74 млрд. Это объясняется вводом администрацией Дональда Трампа жестких тарифов, которые привели к сокращению поставок стали, автомобилей и машинного оборудования. Экспорт в Китай сократился на 2,9% (до $11,01 млрд) из-за «общей слабости экспортных позиций». Вместе с тем, поток в страны АСЕАН увеличился на 11,9% (до $10,89 млрд) — показатель растет третий месяц подряд, что обусловлено высоким спросом на полупроводники и суда. Поставки в страны СНГ, включая Россию, увеличились на 9,2% (до $1,12 млрд).

При этом импорт сократился на 4% (до $51,89 млрд), что дало положительное сальдо торгового баланса в $6,51 млрд.

Эрнест Филипповский