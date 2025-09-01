Глава РФПИ Дмитриев выложил фото Путина на ШОС и пошутил над «изоляцией» России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в своем Telegram-канале фото с саммита ШОС, в котором также участвует РФ, сопроводив его словами: «”Изолированная” Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества».

На снимке президент РФ Владимир Путин стоит в центре, рядом с главой саммита — председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС в 2025 году проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В саммите принимают участие лидеры более чем 20 государств, а также руководители 10 международных организаций.