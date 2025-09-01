Президент «Локомотива» объяснил рост цен на билеты

Билеты на матчи ярославского ХК «Локомотив» дорожают ввиду возникшей необходимости. Как пояснил президент клуба Юрий Яковлев на пресс-конференции перед стартом нового сезона, теперь цены на билеты на одном уровне с другими клубами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На встрече журналисты поинтересовались у господина Яковлева, не боится ли клуб отпугнуть болельщиков ростом цен на билеты.

«Боимся, но поднимаем. Во-первых, мы долго отставали от других клубов. Коммерческие службы ведут постоянный сравнительный анализ. Мы подняли цены, но сейчас мы на одном уровне с другими клубами. Конечно, мы используем чемпионский результат. Не буду кривить душой. А что делать? Вы же видите: вокруг все строится, ремонтируется. Надо где-то деньги брать. Еще предстоит немало сделать»,— объяснил Юрий Яковлев.

Ранее портал Yarnews сообщал, что стоимость абонементов на матчи «Локомотива» в регулярном чемпионате сезона 2025/26 варьируется от 16,8 до 46,2 тыс. руб. Сезоном ранее их стоимость была значительно ниже — 9,5-27,9 тыс. руб.

Алла Чижова