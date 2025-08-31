Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске ликвидировали последствия разлива нефти

В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти, сообщила пресс-служба КТК. Режим локальной чрезвычайной ситуации снят.

Фото: пресс-служба КТК

Фото: пресс-служба КТК

Специалисты КТК отметили, что место разлива было быстро локализовано. В ходе операции постоянно контролировали состояние морской поверхности и атмосферного воздуха. В дальнейшем замеры будут проводить не менее двух раз в сутки. На побережье не обнаружено следов нефти и нефтесодержащих пленок.

Для устранения последствий инцидента привлекли 13 буксиров. Собранную нефтеводяную эмульсию передали на морской терминал для утилизации. Объем вытекшей нефти уточняется, специалисты продолжают устанавливать причины разлива.

Лия Пацан

Новости компаний Все