В Новороссийске ликвидировали последствия разлива нефти

В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума завершена ликвидация последствий разлива нефти, сообщила пресс-служба КТК. Режим локальной чрезвычайной ситуации снят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КТК Фото: пресс-служба КТК

Специалисты КТК отметили, что место разлива было быстро локализовано. В ходе операции постоянно контролировали состояние морской поверхности и атмосферного воздуха. В дальнейшем замеры будут проводить не менее двух раз в сутки. На побережье не обнаружено следов нефти и нефтесодержащих пленок.

Для устранения последствий инцидента привлекли 13 буксиров. Собранную нефтеводяную эмульсию передали на морской терминал для утилизации. Объем вытекшей нефти уточняется, специалисты продолжают устанавливать причины разлива.

Лия Пацан