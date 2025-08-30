В Анапе спасли зависшего на большой высоте туриста из Москвы

Вечером 29 августа турист из Москвы во время преодоления крутого подъема в районе «800 ступеней» в Анапе завис на склоне горы на стометровой высоте. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила «Служба спасения» города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / spasanapa Фото: https: / t.me / spasanapa

Путешественнику понадобилась помощь спасателей. Прибывшие на место специалисты нашли московского туриста на склоне горы и доставили его в безопасное место с использованием альпинистского снаряжения.

Андрей Николаев