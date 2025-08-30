В Геленджике с пожаром в лесу продолжают бороться более 400 специалистов

В Геленджике лесной пожар продолжают тушить более 400 специалистов, сообщает в своем Телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

Фото: Оперштаб Кубани

В тушении пламени задействованы 102 единицы спецтехники. С огнем помогает бороться авиация МЧС – самолет-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76, а также два вертолета Ми-8.

Напомним, под Геленджиком в ночь на 28 августа из-за атаки беспилотников возник лесной пожар. Площадь возгорания из-за сильного ветра выросла с 32 га до 42,4 га. По поручению главы региона на месте происшествия работает оперштаб.

Открытое горение под Геленджиком 29 августа наблюдалось на площади 500 кв. м. Глава города Алексей Богодистов доложил, что пройденная огнем площадь составила 42 га.

Андрей Николаев