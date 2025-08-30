Главные новости к утру 30 августа

В преддверии визита в Китай Владимир Путин дал письменное интервью информационному агентству «Cиньхуа». В нем он рассказал про «небывалый уровень» экономических отношений с КНР, ожиданиях от саммита Шанхайской организации сотрудничества и необходимости реформы Совбеза ООН, МВФ и Всемирного банка.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Штаты снабжают Украину оружием для ударов вглубь российской территории. Оно может помочь армии страны в наступательных действиях, заявил посол.

Замглавы Россотрудничества Игорь Чайка стал самым вероятным кандидатом на должность главы нового управления Кремля, которое накануне утвердил президент России Владимир Путин. Как заявил источник РБК, сын бывшего генпрокурора «хочет много работать и уже много работает».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он утверждает, что разведывательные службы каждый день докладывают ему о ежедневных атаках на инфраструктуру со стороны России и попытках оказать влияние на общественное мнение ФРГ.

Госдепартамент разрешил продать Украине оборудование для комплексов Patriot на $179 млн. В сделку войдут запчасти, услуги по техническому обслуживанию и обучению, программное обеспечение и другое.