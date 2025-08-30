В Новороссийске выявлено превышение концентрации вредных веществ в сточных водах

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации очистных сооружений в Новороссийске. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края, муниципальное предприятие сбрасывало сточные воды в реку Озерейка с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, что негативно влияло на экологию.

Прокурор подал иск в суд, требуя обязать предприятие привести стоки в соответствие с нормами. Также виновное должностное лицо привлекли к ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Андрей Николаев