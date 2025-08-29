В Пышме отменили выборы в думу по трем округам после восстановления депутатов

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия (Свердловская область) отменила дополнительные выборы депутатов местной думы по четырехмандатным округам №1, №2 и №3, назначенные на 14 сентября, сообщили в избиркоме. Решение было принято после признания Свердловским областным судом незаконным прекращение полномочий Александра Коробицына, Ивана Сенцова, Татьяны Кривоноговой, Алексея Астафьева (все от «Единой России»; ЕР) и Татьяны Абатуровой (самовыдвиженец) на внеочередном заседании представительного органа.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пять депутатов заявили об отставке после избрания главой Пышмы председателя думы Станислава Фоминых (ЕР), кандидатуру которого поддержали семь из 12 присутствующих парламентариев. В тот же день, 19 июня, они передумали и отозвали заявления о сложении полномочий по электронной почте. Впрочем, на внеочередном заседании думы 20 июня депутаты одобрили отставки пяти коллег. После четыре единоросса и самовыдвиженец обратились в суд для оспаривания решения представительного органа.

Как ранее сообщали в избиркоме, по итогам голосования в сентябре планировалось заместить по два мандата в округах №1 и №4 и по три мандата в округах №2 и №3. После решения суда комиссия проведет выборы только по одному четырехмандатному округу №4.

По итогам регистрации кандидатов за 10 мандатов в думе Пышмы планировали побороться 28 самовыдвиженцев, пять претендентов от ЕР, пять — от ЛДПР, четыре — от КПРФ, три — от «Справедливой России — Патриоты — За правду». После решения суда будет разыграно только два мандата, на которые претендуют семь самовыдвиженцев и два единоросса. В их числе кандидат Вячеслав Некрасов (самовыдвиженец), который получил пять голосов депутатов из 12 на вопросе об избрании главы Пышмы.

По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Пышминском округе проживало 18 396 человек, годом ранее — 18 294. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 1 млрд 913 млн руб., расходы — в объеме 2 млрд 115 млн руб.

Василий Алексеев