Бывшего сотрудника спецслужб Австрии Отта снова обвинили в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Вены снова выдвинула обвинения в шпионаже в пользу России против австрийца Эгисто Отта — бывшего работника ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом.

По версии ведомства он собирал и передавал российским спецслужбам сведения, «наносящие Австрии ущерб». По аналогичным обвинениям господина Отта арестовали в 2024 году, но спустя два месяца отпустили.

Обвинения выдвинули против господина Отта и еще одного сотрудника полиции по «сбору секретной информации и большого объема персональных данных из баз данных полиции в период с 2017 по 2021 год», передает заявление ведомства Reuters. В частности, господина Отто обвиняют в передаче зашифрованного ноутбука австрийскому бизнесмену австрийским бизнесменом Яну Марсалеку, который сейчас живет в России. Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

Дело в отношении Эгисто Отта по обвинению в злоупотреблении служебным положением возбудили в 2017 году. Австрийская полиция дважды арестовывала его: в 2021 году и в 2024 году. В ордере на арест в марте прошлого года отмечалось, что он передавал Кремлю данные о продвижениях в Европе интересующих российскую сторону политиков. Австриец использовал сведения из информационной системы Шенгенской зоны. В июне 2024 года австрийца отпустили из-под стражи, поскольку суд не нашел причин для продления ареста. Сам Эгисто Отта все обвинения отрицает.