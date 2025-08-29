Площадь разлива нефти в Новороссийске составляет 1 квадратный километр

Крупное нефтяное пятно площадью один квадратный километр, образовавшееся в акватории Новороссийска, движется в сторону Анапы. Об этом ТАСС сообщил специалист по спутниковому мониторингу Сергей Станичный.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Распространение пятна в северо-западном направлении происходит из-за сильного ветра и волнения на море. Разлив легких нефтепродуктов произошел в 4,5 километрах от побережья. По предварительной информации, причиной инцидента стала заправка танкера.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в районе Новороссийска зафиксировали разлив нефти в море.