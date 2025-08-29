МИД анонсировал ответ на возможные ограничения послов РФ в передвижении по ЕС

Россия готова к ответным мерам, если Европейский союз по инициативе Чехии ограничит передвижение российских дипломатов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Если эта чешская фантазия будет реализована, неизбежно последуют вынужденные меры реагирования с нашей стороны. Мы принимаем ответные меры, и они об этом знают»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Мария Захарова с иронией отметила, что инициатива Чехии «напрашивается» и может быть попыткой сэкономить средства. По ее мнению, западноевропейские политики продвигают идеи, которые вредят им самим, что, по ее мнению, непрофессионально для главы внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что новый пакет санкций ЕС против России может включать запрет на свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.