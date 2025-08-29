КЖД продолжает модернизацию инфраструктуры Крыма

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» продолжает реализацию комплексной программы модернизации и развития инфраструктуры, сообщили «Ъ-Кубань» в компании. Программа рассчитана до 2030 года и включает обновление тягового подвижного состава, реконструкцию железнодорожных линий и объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

До конца десятилетия планируется обновить локомотивный парк, включая электровозы и тепловозы — 10 единиц, электропоезда — 6 единиц, а также рельсовые автобусы — 6 единиц.

В числе ключевых проектов — строительство двухпутных вставок на участке Владиславовка — Семь Колодезей протяженностью 57,9 км. Это позволит увеличить пропускную способность ветки Джанкой — Крымский мост до 39 пар поездов в сутки и сократить время следования пассажирских поездов до 40 минут. Кроме того, оборудуются железнодорожные переезды (Азовская и Инкерман-1 — Севастополь) с автоматическими шлагбаумами, резинокордовым настилом и зданиями дежурного персонала.

Реконструируются 20 пассажирских платформ на станциях полуострова, включая Феодосию, Кировскую, Новофедоровку, Краснофлотскую и Нижнегорскую. Платформы будут шириной 4–6 м, длиной 150 м, с навесами, ограждениями, стендами визуальной информации и пандусами для маломобильных пассажиров.

Прогноз грузовых перевозок на 2025 год составляет 5,25 млн тонн, что на 6% выше планового показателя. Приоритетными направлениями остаются межрегиональные перевозки нефтепродуктов, цемента, зерна, металлов, руды и каменного угля, а также транспортировка сырья для крымских предприятий, включая АО «Крымский содовый завод». Дополнительно планируется активное использование припортовой инфраструктуры для перевалки зерновых грузов, нефтепродуктов, промышленного сырья и контейнерных перевозок.

По данным ФГУП «КЖД», реализация программы позволит повысить пропускную способность железнодорожной сети, сократить время следования пассажирских поездов, повысить безопасность перевозок и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Богдан Кобец