Суд приостановил работу мусорного полигона на Кубани на 3 месяца

В Краснодарском крае деятельность полигона ТКО, который эксплуатирует ООО «Брюховецкая-Чистая станица», приостановлена на три месяца по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Инспекторы Росприроднадзора проверили деятельность полигона ТКО, расположенного в Краснодарском крае. Поводом стало очередное возгорание отходов.

«По итогам проверки было возбуждено административное дело, материалы переданы в суд», — говорится в сообщении федеральной службы.

Компания, эксплуатирующая полигон, обязана в течение 60 суток устранить нарушения, которые приводят к систематическим возгораниям.

Алина Зорина