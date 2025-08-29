На «Роза Хутор» пройдут «Дни школьника»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

В честь нового учебного года для школьников на «Роза Хутор» будут действовать специальные комбинированные тарифы, которые позволят интересно и по выгодной цене в 450 рублей провести время в горах. В рамках акции ребята смогут прокатиться на всех открытых в день посещения канатных дорогах курорта и посетить Музей Археологии.

День школьника на «Роза Хутор» — это яркое сочетание отдыха на природе, приключений и открытий. Гостей ждут канатные дороги, живописные горные тропы, кристально чистые водопады и незабываемые впечатления,— рассказали на курорте «Роза Хутор».

Предложение распространяется на учащихся образовательных учреждений Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет. Дети до 18 лет допускаются на подъемники только в сопровождении совершеннолетних. Взрослый тариф в рамках акции составит 1450 рублей. Приобрести билеты по специальным ценам можно в центральных кассах курорта «Роза Хутор» при предъявлении фото информационной листовки, свидетельства о рождении, справки из школы Кубани или документа, подтверждающего регистрацию сопровождающего взрослого в Краснодарском крае.

Заявки на организованные школьные группы от образовательных учреждений принимаются по электронной почте sales@rosakhutor.ru.

В рамках «Дней школьника» на «Роза Хутор» ребят и их родителей также ждут 50-процентные скидки на посещение веревочного Йети-парка, аттракциона родельбан, прокат веломобилей, прогулочных и горных велосипедов, 20-процентные скидки на товары сувенирного магазина Музея Археологии. Специальные цены в эти дни будут действовать и в Парке альпак «Пача Мама».

Скидки до 50 процентов для школьников будут доступны на проезд в электричках «Ласточка» на курорт «Роза Хутор» из Сочи, Адлера и Лазаревского в случае покупки билетов в кассах вокзалов при предъявлении приказа или справки из школы.

https://rosakhutor.ru/