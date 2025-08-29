В самолете, летевшем из Читы в Екатеринбург, сработал сигнал о задымлении

При выполнении рейса по маршруту Чита — Екатеринбург в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» сработала сигнализация возможного задымления в багажном отделении. Как сообщили в пресс-службе компании, сигнал оказался ложным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сигнализация сработала, когда самолет готовился к посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Экипаж доложил о ситуации диспетчеру Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Посадка самолета прошла благополучно.

Напомним, сегодня утром выполнявший рейс Сочи — Москва самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт Сочи по технической причине. Причиной возвращения, по предварительным данным, стал отказ одного из двигателей.

Ирина Пичурина