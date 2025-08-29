За полгода на Кубани собрали 680 млн рублей турналога

В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2025 года собрано 680 млн руб. туристического налога, сообщили в региональном управлении ФНС. За первый квартал налоговые органы получили почти 2 тыс. деклараций с общей суммой к уплате 313,5 млн руб., за второй квартал — 1,8 тыс. деклараций на 462,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Снижение числа поданных деклараций в налоговой службе связывают с временной приостановкой действия туристического налога в Анапе на 2025 год в целях поддержки санаторно-курортного и гостиничного сектора.

С начала года юридические лица и индивидуальные предприниматели, чьи средства размещения внесены в реестр объектов классификации туристской отрасли, обязаны уплачивать налог по ставке 1% от стоимости услуг по временному проживанию, но не менее 100 руб. за сутки. До 2025 года вместо туристического налога взимался курортный сбор.

Вячеслав Рыжков