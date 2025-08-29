Водолазы собрали почти 2 тысячи тонн замазученного грунта на черноморском побережье

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, координирующей ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По данным оперативного штаба, водолазами собрано около 2 тыс. т замазученного грунта, очищено порядка 1174 км береговой линии, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Одновременно власти подвели итоги летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае. В регионе этим летом работали почти 1,6 тыс. детских лагерей, в которых отдохнули свыше 266 тыс. детей. В Анапе функционировали 22 лагеря, принявшие около 45 тыс. человек, большинство из которых приехали из других регионов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по масштабам и результатам детская оздоровительная кампания 2025 года практически сохранила уровень прошлого года, обеспечив полноценный отдых и оздоровление детей.

Вячеслав Рыжков