В Пятигорске СК возбудил дело в отношении экс-сотрудника вуза за мошенничество

Бывший помощник ректора одного из вузов Пятигорска подозревается в получении от студента более 74 тыс. руб. за помощь с академическими задолженностями, которую заведомо не могла оказать. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По информации ведомства, в мае и июне 2025 года подозреваемая через посредника получила от учащегося денежные средства. Деньги предназначались за содействие в ликвидации академических долгов и выставление положительных оценок в период сессий без фактического контроля знаний. При этом фигурантка понимала, что в действительности не сможет помочь молодому человеку.

Экс-сотрудника обвиняют в покушении на мошенничество согласно ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Следователь СК России проводит комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Валентина Любашенко