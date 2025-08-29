В Краснодаре загорелась трава на площади около 2 тысяч квадратных метров

На Казачьем проспекте в Краснодаре утром 29 августа произошло возгорание сухой растительности. Площадь пожара предварительно оценивается в 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру около 11:04. Через минуту к месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Локализовать горение удалось в 12:22 на площади 1,5 тыс. кв. м. По данным МЧС, угрозы жилым домам и объектам городской инфраструктуры нет.

Анна Гречко