В Адыгее подозреваемого в убийстве супруги признали невменяемым

Следственный отдел по Майкопскому району СУ СК России по Республике Адыгея завершил расследование уголовного дела по факту убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 3 июля 2025 года в поселке Каменномостском местный житель убил супругу в своем доме. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления он находился в состоянии психического расстройства.

Дело с постановлением прокурора о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения.

Анна Гречко