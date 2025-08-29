В тушении пожара под Геленджиком участвуют около 80 волонтеров

80 волонтеров участвуют в тушении пожара в районе села Криницы под Геленджиком. Они обеспечены водой и питанием, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

По словам мэра, площадь возгорания составляет 42,4 га. Сложная ситуация сохраняется в Красной, Грековой и Темной щелях, где из-за труднодоступного рельефа там работают только пожарные.

Всего к тушению возгорания привлечено 78 единиц техники и 539 специалистов. Работает авиация.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что огнеборцы потушили один из очагов возгорания под Геленджиком. Его площадь составила 2 га.

Алина Зорина